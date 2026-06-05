Streli pod Šmarno goro, kaj se je dogajalo?

Očividci so poročali, da je pri lokalu Mio Nonno (bivši Bizeljčan) pod Šmarno goro danes zvečer prišlo do streljanja. Poročajo o močni prisotnosti policistov in specialcev s čeladami in avtomatičnim orožjem. Priče so slišale strele, vsaj tri ali štiri. Na Policijski upravi Ljubljana še nismo dobili sogovornika.

Cesta mimo Šmarne gore je bila polovična zaprta, policija je avtomobile spuščala posamično. Očitno je šlo za veliko akcijo.

več sledi ...