Mlada Slovenca napadena v Medulinu: eden z več zlomi obraznih kosti

V Medulinu na jugu hrvaške Istre je skupina ljudi v noči s petka na soboto napadla slovenska državljana, stara 26 in 23 let.

Šestindvajsetletni Slovenec je utrpel več zlomov obraznih kosti, med drugim ličnice, nosu in čeljusti, pokazal je tudi svoj zdravniški izvid, je poročal portal 24ur. Pred tem je portal poročal, da ga bodo odpeljali na nadaljnji pregled v UKC Ljubljana, kjer naj bi odločili, ali bo potreboval operacijo.

Za hrvaški portal dnevnik.hr pa je 26-letni profesionalni športnik povedal, da so ga napadli mlajši moški, ki so bili po njegovi oceni stari med 18 in 24 let. »Bilo jih je več, z njimi so bila tudi dekleta, ki so več čas vzklikala 'nehaj, nehaj' in so jih skušale ustaviti«. Dodal je, da se je napad zgodil okoli 4. ure zjutraj, ko sta se s prijateljem vračala domov iz nekega bara v Medulinu.

»Napadalcev ne poznava, v Medulinu, kjer ima prijatelj hišo, smo na dopustu,« je dejal. Zakaj so ju napadli ne ve, saj jim nista nič rekla. »Mogoče je bil razlog, ker sva govorila slovensko. Imam pa vtis, da so se hoteli postavljati pred dekleti in se delati frajerje. Vendar pa ne morem z gotovostjo reči, kakšen je bil motiv. Takrat na rivi ni bilo drugih ljudi, ki bi lahko pričali o incidentu,« je dodal.

Prvi mladenič, ki ga je napadel, ga je po njegovih besedah zelo močno udaril v obraz, napadel pa ga je še eden. Oba je opisal policiji. Povedal je še, da je utrpel hude poškodbe obraza, kar potrjuje zdravstvena dokumentacija, ki jo je ob fotografijah njegovih poškodb objavil portal. »Imam več zlomov obraznih kosti. Prijatelj je utrpel pretres možganov; bruhal je in ima poškodovano oko,« je še povedal in dodal, da so prijatelju tudi ukradli denar, ki mu je padel iz žepa.

V isti noči je bil v Medulinu po navedbah istrske policije okoli 1.30 huje poškodovan tudi 23-letnik, ki ga je na plaži ob gostinskem lokalu fizično napadel mladenič, s katerim ima nerešene spore. Po zdravniški oskrbi so 23-letnika odpustili iz bolnišnice.

Policija še preiskuje okoliščine obeh dogodkov.