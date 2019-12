FOTO:Mladeniča ostala v morju s prevrnjeno jadrnico, rešila sta ju policista

FOTO: PU Koper

S Policijske uprave Koper so v tokratni tedenski povzetek dogodkov med vikendom – v minulem so intervenirali v 117 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 501 klic – uvrstili tudi intervencijo, za katero sta jima bila dva mlada fanta hvaležna. Prvi med njima je pri 18-ih letih komaj polnoletni Ljubljančan, drugi je domačin, 15-letni Izolan.V soboto sta bila na jadrnici med piransko Punto (rt Madona) in bojo Vido, ko se je jadrnica prevrnila. Imela sta rešilne jopiče, a je bila jadrnica poškodovana, sledil je klic policistom Postaje pomorske policije. Ti so ga prejeli ob 13.20.Policista sta se s patruljnim čolnom odpeljala do njiju, ob tem obveščala kapitanijo, vendar ta potrebuje več časa za sklic posadke. Policista sta jadrnico tipa P-16 privezala ob bok policijskega čolna, fanta pa rešila iz morja. Nista poškodovana.Kot sta povedala, jima je na sicer šolskem plovilu med obračanjem pred piranskim rtom počila ročica krmila, zaradi česar sta se prevrnila. Eden od njiju je skočil v vodo, da bi dvignila jadro, kar pa jima ni uspelo.