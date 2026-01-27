Mladi Ljubljančan zanikal lanske požige na Rožniku

Krivde ni priznal, v zagovoru na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil redkobeseden.

Redkobeseden je bil v teh dneh v zagovoru na ljubljanskem okrožnem sodišču 32-letni Ljubljančan Primož Koman glede očitkov tožilstva o treh poskusih požiga na ljubljanskem Rožniku. V zameno za priznanje je tožilstvo za domnevnega požigalca predlagalo leto dni zapora, vendar je na predobravnavnem naroku v začetku lanskega novembra dejal, da ni kriv. Sodeč po obtožnici, ki jo je predstavila tožilka Petra Vugrinec, je »24. marca 2023 okoli 22.50 na neugotovljen način hotel na zavarovanem območju po odloku o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, na katerem je ta naravna vrednota, na ne­ugotovljen način zanetiti tri požare. Eden se je razširil tako, da so ga morali pogasiti gasilci in je nastalo pogorišče v velikosti najmanj okoli 26 krat 47 metrov. Dejanja na srečo ni dokončal in ...