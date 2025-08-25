Mladi voznik ni preživel trčenja s tovornjakom

Danes, nekaj pred 12. uro, se je na regionalni cesti v Bregu pri Litiji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 18-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih je 18-letni voznik osebnega vozila vozil po regionalni cesti iz smeri Litije proti Zagorju. Pred križiščem je prehiteval vozilo. Ko se je vračal na svoj vozni pas, manevra ni dokončal pravilno oziroma se ni povsem vrnil na svoj pas. Zato je s prednjim levim delom svojega vozila trčil v prednji del tovornega vozila, ki je stalo na nasprotnem voznem pasu z namenom zavijanja levo.

18-letni voznik osebnega vozila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.