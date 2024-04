Mladoletne Maje Fartelj Popič iz Podvelke ni bilo domov

Svojci od ponedeljka pogrešajo mladoletno Majo Fartelj Popič iz Podvelke. Nazadnje so jo videli v srednji šoli v Mariboru, ki jo obiskuje. Po pouku se ni vrnila domov. Visoka je okoli 165 centimetrov in srednje postave. Ima dolge kostanjeve lase, občasno spete v čop. Oblečena je bila v črno majico in črne hlače ter obuta v črne škornje.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je imela s seboj večjo žensko torbico. Na desni podlahti ima tetovažo z napisom Family.

Policija prosi vse, ki so jo videli ali vedo, kje bi lahko bila, da pokličejo na telefonsko številko policijske postaje Radlje ob Dravi 02/ 887 06 00, interventno številko 113 ali na anonimno številko Policije 080 12 00.