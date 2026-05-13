Mladoletni napadalec na dijakinjo v prevzgojni dom

Zaradi poskusa uboja je sodišče 15-letniku, ki je v začetku leta napadel starejšo dijakinjo na medicinski šoli v Rakičanu, izreklo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom. »Mladoletniku je bilo glede na njegovo starost mogoče izreči samo vzgojni ukrep. Še pred pravnomočnostjo sklepa je bil nameščen v prevzgojni dom v Radečah,« je o sodnem epilogu sporočil Stanislav Žižek, predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti.

Ne da bi se kdaj prej sprla, je 15-letnik napadel dijakinjo četrtega letnika. Vrstniki so ga opisali kot fanta, ki se je držal zase s telefonom v roki. Dopisovalec iz Madžarske je osumljen poskusa uboja kot sostorilec.

Na srednji medicinski šoli v Rakičanu pri Murski Soboti je v petek, 9. januarja letos, ena od četrtošolk, ki jo je tisti mesec čakal maturantski ples, lovila še zadnje sekunde po zvonjenju ob začetku šolske ure, preden bi v učilnico stopila profesorica. Po mobitelu je govorila s frizerko o tem, kdaj in kako ji bo uredila pričesko za ta svečani dogodek.

Petnajstletnik je tisti petek dve šolski uri preživljal na hodniku srednje šole, saj je neupravičeno manjkal pri pouku. Zelo natančno pa si je začrtal ta dan. Že navsezgodaj se je iz otroške sobe izmuznil v domačo kuhinjo in iz predala vzel več kot deset centimetrov velik nož. Skril ga je v šolsko torbo. Potem ko je pozajtrkoval, sprva vseeno ni nameraval v šolo. Že prvi mesec se mu je na srednji šoli zalomilo, ni bil uspešen pri ocenjevanju, in to pri skoraj nobenem predmetu. Ta dan ga je čakalo ustno ocenjevanje iz kemije. Da naj gre v šolo, ga je pregovoril oče.

Mladi storilec je natančno vedel, kaj namerava. Ko je starejšo dijakinjo zagledal blizu sebe, se ji je tiho prikradel izza hrbta. V levo roko je vzel telefon, v desno nož, nato pa jo je porezal po obrazu in hrbtu. K sreči ji je povzročil le lažje telesne poškodbe.

Dejanje prenašal v živo

Dijakinja se je zmogla ubraniti tudi zato, ker je imel napadalec v eni roki telefon, s katerim je celotno dogajanje prenašal v živo dopisovalcu iz Budimpešte. Potem ko je dekle 15-letnika odrinilo, je stekel po stopnicah navzdol in iz šole. Ujeli so ga nedaleč stran, pri tamkajšnjem gradu.

Napadalec svoje žrtve sploh ni poznal in z njo ni bil v nikakršnem sporu. Prav to kaže, da je ravnal povsem brezčutno, z namenom, da nekomu povzroči čim več gorja. Po napadu se je, ko je bil še na telefonski zvezi z Madžarom, poskušal sam porezati po vratu. Ko so ga kriminalisti tisto petkovo popoldne privedli v sobo za zaslišanje, se z njimi ni hotel pogovarjati. Na vprašanja ni odgovarjal, samo srepo je strmel predse in v zid.

Vrstniki so ga takoj po napadu opisovali kot zaprtega in redkobesednega fanta. Ni maral bližine ljudi ali gneče, med odmori je pogosto sedel sam. Veliko časa je preživljal s telefonom v roki, predvsem ob računalniških igrah. Kriminalistični preiskovalci so ugotovili, da je na telefonu preživel celo po več kot 10 ali 12 ur na dan.

Prijetje na Madžarskem

Preiskava je naše kriminaliste vodila tudi čez mejo, kjer so prišli na sled prav tako 15-letnemu dijaku. Aprila so osumljenca na Madžarskem prijeli.

Slovenski storilec se je namreč na discordu, platformi, namenjeni računalniškim igram, redno dopisoval z enako starim Madžarom in še dvema mladoletnima Slovencema. Platforma je bila zasnovana predvsem za igričarje, vendar je prav tako priljubljena kot preprosta in učinkovita oblika komuniciranja.

Tako se je četverica po aplikaciji pogovarjala tudi o zelo nevarnem početju. Madžarska policija je to razumela kot teroristično dejanje, so v začetku preteklega meseca poročali tamkajšnji mediji. V sporočilih mlademu Prekmurcu je petnajstletnik iz Budimpešte denimo pisal celo: »Metal bom molotovke, ljudem sekal glave in vsem streljali v glavo.« Kot so takrat sporočile madžarske oblasti, si je mladenič za izvedbo načrta že priskrbel nož in dijaku zdravstvene šole v Rakičanu navedel šest konkretnih tarč. Med drugim naj bi streljal na pripadnike madžarske policije in drugih varnostnih organov.

Načrtovala napada na šolah

Madžaru so ob prijetju v izobraževalni ustanovi zasegli telefon in računalnik. Osumljen je poskusa uboja kot sostorilec, saj naj bi podpiral slovenskega napadalca pri njegovem dejanju, še vedno poročajo mediji v vzhodni sosedi. Murskosoboški kriminalisti so namreč odkrili komunikacijo, iz katere je izhajalo skupno načrtovanje napadov na javne ustanove. Njihovi madžarski kolegi so ugotovili, da sta mladeniča med pogovorom v angleščini dejansko načrtovala napada na šolah, v Rakičanu in Budimpešti.

Januarja ga je 15-letnik iz Prekmurja torej izvedel, madžarskega vrstnika pa so preiskovalci prej odkrili in mu to preprečili. Preiskava je še pokazala, da sta bila oba žrtev nasilja in ustrahovanja v osnovni šoli in da sta bila zaradi tega nezadovoljna s svojim življenjem. Sodeč po njuni komunikaciji naj bi poleg napada načrtovala tudi samomor in drug drugega nagovarjala, da bi si vzela življenje.