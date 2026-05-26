Mladoletnico je po posilstvu še izsiljeval

Kosovec si je po spletu pridobil naklonjenost 17-letnice. Zaporna kazen 15 let obstala, zaradi napake sodišča ga ne bodo izgnali.
Dogodki so na njej pustili globoke in nepopravljive sledi. Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec/Delo
Začelo se je tako, kot se danes začne na tisoče najstniških zgodb – s povsem vsakdanjim spoznavanjem in nedolžnim dopisovanjem prek družbenih omrežij, videoklici in telefonskimi pogovori. A tisto, kar je bilo sprva po mnenju 17-letnice iz Gorenjske običajno spletno prijateljstvo, se je spreminjalo v past.
Obdolženec je dekle v treh dneh posilil petkrat.
Izsiljeval jo je z intimnimi posnetki in ji grozil z albansko mafijo.
Vrhovno sodišče je argumente obrambe v celoti zavrnilo.
Spletni prijatelj (ime hranimo v uredništvu) je načrtno izkoristil njeno neizkušenost in mladost. Začel je z laskanjem in komplimenti – in jo dobesedno bombardiral s takšno množico sporočil, da je na koncu le privolila v srečanje. Ko je pridobil njeno zaupanje, je pogovore vztrajno preusmerjal na spolnost, čeprav je ...
