Mladoletnico je po posilstvu še izsiljeval

Kosovec si je po spletu pridobil naklonjenost 17-letnice. Zaporna kazen 15 let obstala, zaradi napake sodišča ga ne bodo izgnali.

Začelo se je tako, kot se danes začne na tisoče najstniških zgodb – s povsem vsakdanjim spoznavanjem in nedolžnim dopisovanjem prek družbenih omrežij, videoklici in telefonskimi pogovori. A tisto, kar je bilo sprva po mnenju 17-letnice iz Gorenjske običajno spletno prijateljstvo, se je spreminjalo v past. Obdolženec je dekle v treh dneh posilil petkrat. Izsiljeval jo je z intimnimi posnetki in ji grozil z albansko mafijo. Vrhovno sodišče je argumente obrambe v celoti zavrnilo. Spletni prijatelj (ime hranimo v uredništvu) je načrtno izkoristil njeno neizkušenost in mladost. Začel je z laskanjem in komplimenti – in jo dobesedno bombardiral s takšno množico sporočil, da je na koncu le privolila v srečanje. Ko je pridobil njeno zaupanje, je pogovore vztrajno preusmerjal na spolnost, čeprav je ...