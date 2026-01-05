Policisti mladoletniku zasegli skoraj 300 kosov petard

Neomejen dostop | že od 14,99€
Policisti so 31. decembra na območju občine Beltinci mladoletnemu kršitelju zasegli večjo količino pirotehničnih izdelkov, in sicer 288 kosov petard kategorij P1, F2 in F3, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.
Mladoletnik je z uporabo pirotehnike motil javni red in mir, dobil pa jo je prek spleta. Proti kršitelju so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.
V noči na 1. januar so novomeške policiste obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo poškodovanega 21-letnika, na katerega je domnevno padel pirotehnični izdelek.
Oškodovanec se je glede na zbrana obvestila policistov nahajal na prireditvenem prostoru v Žužemberku, ko je proti njemu iz neznane smeri priletel pirotehnični izdelek. 21-letnik je utrpel poškodbe po roki in telesu, so sporočili s PU Novo mesto. Primer še preiskujejo.
