Policisti mladoletniku zasegli skoraj 300 kosov petard

Policisti so 31. decembra na območju občine Beltinci mladoletnemu kršitelju zasegli večjo količino pirotehničnih izdelkov, in sicer 288 kosov petard kategorij P1, F2 in F3, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Mladoletnik je z uporabo pirotehnike motil javni red in mir, dobil pa jo je prek spleta. Proti kršitelju so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.