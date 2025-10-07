Mladoletnik, osumljen povzročitve hude telesne poškodbe, se je javil policiji

Potem ko je policija s pomočjo javnosti, ki je delila informacijo o iskanju mladoletnika z območja celjske policijske uprave, osumljenega povzročitve hude telesne poškodbe, zaradi katere je umrl občan, iskala mladoletnika, se je včeraj ta sam javil policiji, so sporočili s PU Celje.

V popoldanskih urah so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Kot so navedli, kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Celje danes nadaljujejo preiskovalna dejanja.

Pri tem so se občanom zahvalili za sodelovanje, ki je doprineslo k temu, da se je mladoletnik javil na Policijsko upravo Celje.

Kot smo že poročali, sta mlajša moška, eden je vozil e-skiro, in dekle svetlo rjavih dolgih las v soboto zvečer na Savinjskem nabrežju v Celju srečali starejšega moškega. Eden od fantov je moškega udaril, tako da je ta padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovani 82-letni moški je bil nato z reševalnim vozilom odpeljan v celjsko bolnišnico, kjer je ponoči umrl.

Matija Kovač: Nasilje nikoli ni rešitev

Kot je včeraj na facebooku objavo delil tudi celjski župan Matija Kovač, je tragični dogodek vse globoko pretresel.

»Policija trenutno intenzivno preiskuje vse okoliščine dogodka in poziva morebitne očividce, da se oglasijo in pomagajo pri razjasnitvi okoliščin. Mestna občina Celje z organi pregona redno sodeluje in zaupa policiji pri njenem delu.«

Pri tem je zapisal, da je prav, da omogočijo nemoteno preiskavo in počakajo na uradne informacije: »Kot skupnost moramo ob takšnih trenutkih znova premisliti o vrednotah, ki nas povezujejo – spoštovanju, sočutju in odgovornosti do drugih. Posebej med mladimi želimo spodbujati razumevanje, da nasilje nikoli ni rešitev in da lahko varno okolje gradimo samo skupaj.«

Dijaška skupnost: Pomembno je, da smo povezani

Na dogodek se je odzvala tudi Dijaška skupnost Celje. Kot njihove besede povzema Novi tednik: »Več kot dve leti je od tega, ko smo bili v Celju priča groznim prizorom s streh veleblagovnic in uličnih pretepov, skoraj dve leti od tragičnega dogodka v Srbiji, ki je širšo razpravo odprl po vsej Sloveniji. Nenehno smo mlajše opozarjali na medvrstniško nasilje, ki bo vodilo v dolgoročne posledice za našo družbo, od danes naprej pa moramo žal začeti razpravljati tudi o medgeneracijskem nasilju, ki smo mu bili priča ob Splavarjevem mostu na savinjskem nabrežju. Ni besed, ki bi opisale naše sočustvovanje s svojci žrtve v tem incidentu.«

»V trenutku, ko so nas iz policije obvestili o dogodku, smo dijake pozvali k pomoči, predvsem očividce. Pomembno je, da smo v teh težkih trenutkih povezani, in ne razdeljeni. Ravno ta razdeljenost je po našem mnenju povod za neljube zadeve, ki se vsakodnevno dogajajo na slovenskih tleh. Dijaška skupnost Celje zato poziva učence, dijake, mladostnike in še posebej politike k zglednemu komuniciranju, k odprtosti in spoštovanju drug drugega,« so zapisali.

Poudarili so, da medgeneracijskih incidentov doslej niso poznali, prav zato pa si želijo enotno in odmevno kampanjo, ki bo povezala vse generacije ter spodbujala dostojno vedenje, spoštljivo retoriko in nenasilno reševanje konfliktov.