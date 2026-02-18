Mladoletnik, ki je surovo potolkel 82-letnika, bo dobil kvečjemu vzgojni ukrep

Oktobra lani je močno odmeval nasilni dogodek, ki se je zgodil na sprehajalni poti v bližini celjske mestne knjižnice in spomenika splavarjem, žrtev pa je bil 82-letni Celjan. Sprva zgolj ugibanja so se po treh tednih izkazala za točna, saj so s celjske policijske uprave sporočili, da so končali preiskavo dogodka, v katerega so bili vpleteni trije mladi.

Mlajša fanta in dekle so na Savinjskem nabrežju srečali starejšega moškega. Po pogovoru z njim ga je eden, šlo je za mladoletnika, udaril, moški je padel, se poškodoval in obležal.