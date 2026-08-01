Mladoletnik utonil v gramoznici Babinci

Policija je bila danes ob 7.20 obveščena, da je pogrešan mladoletnik, ki je šel s prijateljem lovit ribe v gramoznico Babinci. Na kraj so bili takoj napoteni ljutomerski policisti, ki so zbrali obvestila in začeli z iskanjem pogrešanega. Aktivirani so bili tudi gasilci in potapljači, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.

Mladoletnika so našli deset metrov od brežine. Na kraju je zdravnik potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti opravljajo ogled zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo.