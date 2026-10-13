Mladoletniki, ki »terorizirajo« Kranj: policisti izdali globe staršem

Gorenjski policisti na območju Planine v Kranju nadaljujejo aktivnosti, da bi zagotovili varnost, spoštovanje cestnoprometnih predpisov in odgovorno uporabo pirotehničnih sredstev. Povečali so prisotnost na tem območju ter 9. in 10. oktobra izvedli poostren nadzor. Obravnavali so eno kršitev, povezano z uporabo pirotehničnih izdelkov, in več kršitev cestnoprometnih predpisov.

Mladoletni osebi so zasegli pirotehnične izdelke, proti njej bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Med ugotovljenimi kršitvami mladoletnih voznikov mopedov in e-skirojev so bile vožnja brez ustrezne zaščitne čelade, vožnja brez nameščene registrske tablice in vožnja po nepravilni strani ceste.

Proti mladoletnim voznikom bodo zaradi ugotovljenih prekrškov podali obdolžilne predloge na pristojno sodišče. V določenih primerih so zaradi opustitve dolžnega nadzorstva obravnavali tudi starše in jim izdali plačilne naloge.

Posebno pozornost so, kot so zapisali v sporočilu za javnost pri Policijski upravi (PU) Kranj, namenili tehničnim lastnostim e-skirojev in mopedov ter prekoračitvam hitrosti glede na konstrukcijske lastnosti vozil. Pri preverjanju dveh e-skirojev na merilnih valjih je eden dosegel hitrost 66, drugi pa 37 kilometrov na uro. V obeh primerih proti mladoletnima voznikoma vodijo postopek, prav tako so zaradi opustitve dolžnega nadzorstva plačilni nalog izdali tudi staršem.

Proti mladoletnim voznikom bodo zaradi ugotovljenih prekrškov podali obdolžilne predloge na pristojno sodišče. FOTO: Leon Vidic

Policisti bodo tudi v prihodnje nadaljevali preventivne in represivne aktivnosti ter svojo prisotnost prilagajali ugotovitvam na terenu in informacijam prebivalcev. S prisotnostjo na terenu želijo pravočasno zaznavati morebitne kršitve, preprečevati nevarna ravnanja in prispevati k večji varnosti prebivalcev in njihovega premoženja ter javne infrastrukture.

8. oktobra so se na Mestni občini Kranj udeležili skupnega sestanka, ki je bil namenjen sodelovanju pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja. Pomembno je, da policija, občina in drugi pristojni sodelujejo ter skupaj iščejo rešitve za večjo varnost v lokalnem okolju, so opozorili pri PU Kranj.

Pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti imajo tudi starši. Z zanimanjem za dejavnosti svojih otrok, pogovorom o odgovornem vedenju in ustreznim nadzorom lahko pomembno prispevajo k njihovi varnosti. Posebej pomembno je, da mladi razumejo tveganja, povezana z uporabo tehnično neustreznih e-skirojev, vožnjo brez ustrezne zaščitne čelade ter neustrezno uporabo pirotehničnih izdelkov.

Občankam in občanom gorenjski policisti svetujejo, da jih o dogodkih, ki bi lahko vplivali na varnost ljudi ali premoženja, obvestijo na Policijsko postajo Kranj na telefon 04/233 64 00 ali na interventno številko 113, kadar je potrebno takojšnje posredovanje. Pri tem jim pomagajo čim natančnejši podatki o dogodku, udeleženih osebah in morebitnih vozilih.