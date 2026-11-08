Mladoletniki s pirotehniko streljali v koprsko policijsko postajo

Pred Policijsko postajo Koper se je v petek, 6. novembra, okoli 18.30 zgodil incident, v katerem je najmanj trojica mladoletnikov uporabila pirotehniko in izstrelke usmerila proti policijski stavbi. Policija dogodek obravnava kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Policisti so osumljence, stare 15 in 16 let, že izsledili. Po doslej zbranih podatkih so to storili iz objestnosti, z uporabo pirotehničnih sredstev pa so ogrozili ljudi in premoženje. V dogodku je bilo poškodovano vozilo enega od zaposlenih na policijski postaji, medtem ko na sami stavbi škode ni bilo.

O dogodku so obvestili starše oziroma skrbnike mladoletnikov in center za socialno delo. Ti so se vključili v postopek, mladoletnike pa prevzeli v nadaljnjo obravnavo.

Policisti medtem nadaljujejo preiskavo in preverjajo, ali je bilo v dogodek vpletenih še več oseb. O dosedanjih ugotovitvah so obvestili koprsko okrožno državno tožilstvo, po končani preiskavi pa bodo zoper osumljene podali kazensko ovadbo.