Mladoletniki udarili po glavi 24-letnika in ga oropali

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o novem ropu, ki ga je v Novem mestu zagrešila skupina mladoletnikov. Ta je v četrtek okoli 20. ure na Loki obkrožila 24-letnika in od njega s silo dobila denar. 24-letnik je po dogodku odšel na policijo in ta je skupino še isti večer izsledila. Šlo je za pet mladoletnikov, starih od 14 do 16 let.

Kot so sporočili s policije, se je 24-letnik malo pred 21. uro zglasil na Policijski postaji Novo mesto in povedal, da ga je pri športnem igrišču na Loki obstopila skupina neznancev in od njega zahtevala denar. Pri tem ga je eden prijel za jakno, drugi ga je z roko udaril po glavi, tretji pa mu je iz hlačnega žepa vzel denarnico. Iz denarnice so vzeli 15 evrov, denarnico pa mu vrnili in odšli.

Policisti so osumljence izsledili še isti večer. Z njimi izvajajo postopke, osumljeni so kaznivega dejanja ropa. Po zaključku preiskave bodo proti vsem podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo, so sporočili.

Podoben rop se je v Novem mestu zgodil pred enim tednom, ko je po poročanju policije skupina mladostnikov, starih od 12 do 14 let, oropala dva mladoletnika, pri čemer je eden dobil še klofuto in udarec s palico.