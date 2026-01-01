Zaradi pirotehnike poškodovanih več mladoletnikov

Jeseniški policisti so bili v sredo nekaj pred 19. uro z urgentnega centra bolnišnice na Jesenicah obveščeni o poškodbi mladoletnika s pirotehničnim izdelkom, ki se je v spremstvu staršev zglasil pri njih. Po prvih podatkih Policijske uprave Kranj je 14-letnemu fantu med uporabo pirotehničnih izdelkov eden počil v roki ter mu povzročil lahko telesno poškodbo. Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka in vodijo postopek.

Škofjeloški policisti pa so bili v sredo okoli 20.40 obveščeni o metanju petard na območju Mestnega trga v Škofji Loki. Po do sedaj zbranih podatkih naj bi skupina oseb odvrgla pirotehnično sredstvo, ki je poškodovalo več stekel na stanovanjski hiši. Med dejanjem ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo oseb, ki so povezane z dogodkom, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.

Do poškodbe s pirotehničnim sredstvom je včeraj prišlo tudi na Kapelskem vrhu, in sicer je mladoletniku v roki eksplodiralo pirotehnično sredstvo - rimska sveča in mu poškodovala dlan na desni roki, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Mladoletnika so odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor.

Tudi s Policijske uprave Maribor poročajo o poškodbah s pirotehniko. Nekaj minut čez polnoč se je na območju Ormoža mladoletnik lahko telesno poškodoval s pirotehničnim sredstvom. V Splošni bolnišnici Ptuj so mu nudili zdravniško pomoč, so pojasnili. Prav tako se je na območju Starš zaradi uporabe pirotehnike neznane osebe lahko telesno poškodovala ženska. V UKC Maribor so ji nudili zdravniško pomoč.