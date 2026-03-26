Med grabljenjem listja domačina ugriznil modras, njegovo zdravstveno stanje ni znano

Pri reševanju so angažirali helikoptersko nujno medicinsko pomoč.

V vasi Gorjansko na Komenskem Krasu je včeraj domačina ugriznil modras. Odpeljali so ga na zdravljenje v Ljubljano, njegovo zdravstveno stanje ni znano.

Posredovali so gasilci PGD Komen. »Ob 17.12 smo v naselju Gorjansko v občini Komen gasilci PGD Komen nudili prvo pomoč nenadno oboleli osebi zaradi ugriza kače do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči Sežana in nujne medicinske pomoči Postojna,« so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Kot so navedli, so v bližini naselja Gorjansko zavarovali kraj pristanka helikopterja helikopterske nujne medicinske pomoči ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe v helikopter.

Na intervenciji je sodelovalo devet gasilcev PGD Komen z enim vozilom, en gasilec PGD Komen, ki je bil v bližini dogodka, reševalci nujne medicinske pomoči Sežana in nujne medicinske pomoči Postojna ter helikopterske nujne medicinske pomoči​. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še pet gasilcev.

Portal robin.si danes navaja, da je domačina ugriznil modras, odpeljali so ga na zdravljenje v Ljubljano, njegovo zdravstveno stanje pa ni znano. Po besedah poveljnika PGD Komen Patricka Kosmine je bil ugriz v predelu roke.

Lani smrtni primer ugriza modrasa

Po več desetletjih je v Sloveniji lani znova prišlo do smrtnega primera zaradi ugriza modrasa. Na Gorenjskem je med sprehodom modras ugriznil 80-letnico, prav tako v roko. Ob prihodu reševalcev se je njeno stanje slabšalo, potrebovala je umetno dihanje, nato oživljanje, vendar je do prihoda v bolnišnico umrla.