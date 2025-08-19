Modras ugriznil dečka

Na plaži v hrvaški Istri je v petek sedemletnega dečka ugriznil modras. Starši, tuji državljani, so sprva mislili, da je padel in se udaril, šele ko so ga ponoči z oteklo nogo pripeljali v puljsko bolnišnico, so tam ugotovili, da ima na stopalu desne noge več ugrizov strupenjače, poroča Glas Istre.

Modras je najbolj strupena kača v Sloveniji in okolici. FOTO: Igor Modic

Strup modrasa deluje počasi, zato je noga otekla šele več ur po piku, niti deček niti starši pa dolgo niso posumili, da je kaj narobe. Zdravniki so mu nemudoma vbrizgali protistrup ter odredili mehansko predihavanje, ko se je njegovo stanje stabiliziralo, pa so ga s helikopterjem prepeljali v reško bolnišnico, kjer se še vedno zdravi. Uspešno okreva.

Modras, kača iz družine gadov, ki se jo zlahka prepozna po značilnem rožičku na nosu, je sicer najbolj strupena kača pri nas in v naši širši okolici, vendar je njegov ugriz le redko smrtonosen. Na Hrvaškem so v zadnjih 15 letih zaradi strupa modrasa umrli trije ljudje, v Sloveniji pa je letos, kot prva smrtna žrtev v več desetletjih, zaradi ugriza umrla 80-letnica.