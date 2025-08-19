Modras ugriznil dečka

Neomejen dostop | že od 14,99€
Na plaži v hrvaški Istri je v petek sedemletnega dečka ugriznil modras. Starši, tuji državljani, so sprva mislili, da je padel in se udaril, šele ko so ga ponoči z oteklo nogo pripeljali v puljsko bolnišnico, so tam ugotovili, da ima na stopalu desne noge več ugrizov strupenjače, poroča Glas Istre.
Strup modrasa deluje počasi, zato je noga otekla šele več ur po piku, niti deček niti starši pa dolgo niso posumili, da je kaj narobe. Zdravniki so mu nemudoma vbrizgali protistrup ter odredili mehansko predihavanje, ko se je njegovo stanje stabiliziralo, pa so ga s helikopterjem prepeljali v reško bolnišnico, kjer se še vedno zdravi. Uspešno okreva.
Modras, kača iz družine gadov, ki se jo zlahka prepozna po značilnem rožičku na nosu, je sicer najbolj strupena kača pri nas in v naši širši okolici, vendar je njegov ugriz le redko smrtonosen. Na Hrvaškem so v zadnjih 15 letih zaradi strupa modrasa umrli trije ljudje, v Sloveniji pa je letos, kot prva smrtna žrtev v več desetletjih, zaradi ugriza umrla 80-letnica.
Na spletni strani UKC Ljubljana so objavili navodila, kaj storiti ob igrizu gada ali modrasa. Ob ugrizu kače najprej poskrbimo za lastno varnost in kačo odženemo.
Pokličemo številko 112. Zastrupljena oseba naj miruje, prizadeti ud pa naj leži nižje od srca. Odstranimo uro, prstane, zapestnice in drug nakit. Rano očistimo, sterilno obvežemo in hladimo z obkladki. Ud imobiliziramo (npr. z vejo ali pohodno palico). Poskrbimo za čim hitrejši prevoz v bolnišnico – v gorah lahko pomagajo tudi gorski reševalci s helikopterjem. Zastrupljenec ne sme piti alkohola. Ne izvajamo prevezovanja uda nad ugrizom, križnega reza, izsesavanja strupa ali izžiganja rane.
