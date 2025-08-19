  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Modras ugriznil dečka

    Starši so dečka v bolnišnico pripeljali šele več ur po ugrizu, mislili so, da je padel.
    Modras, kača iz družine gadov, ki se jo zlahka prepozna po značilnem rožičku na nosu. FOTO: Taviphoto/Shutterstock
    Galerija
    Modras, kača iz družine gadov, ki se jo zlahka prepozna po značilnem rožičku na nosu. FOTO: Taviphoto/Shutterstock
    R. I.
    19. 8. 2025 | 21:56
    19. 8. 2025 | 22:05
    2:27
    A+A-

    Na plaži v hrvaški Istri je v petek sedemletnega dečka ugriznil modras. Starši, tuji državljani, so sprva mislili, da je padel in se udaril, šele ko so ga ponoči z oteklo nogo pripeljali v puljsko bolnišnico, so tam ugotovili, da ima na stopalu desne noge več ugrizov strupenjače, poroča Glas Istre.

    Modras je najbolj strupena kača v Sloveniji in okolici. FOTO: Igor Modic
    Modras je najbolj strupena kača v Sloveniji in okolici. FOTO: Igor Modic

    Strup modrasa deluje počasi, zato je noga otekla šele več ur po piku, niti deček niti starši pa dolgo niso posumili, da je kaj narobe. Zdravniki so mu nemudoma vbrizgali protistrup ter odredili mehansko predihavanje, ko se je njegovo stanje stabiliziralo, pa so ga s helikopterjem prepeljali v reško bolnišnico, kjer se še vedno zdravi. Uspešno okreva. 

    image_alt
    Zaradi ugrizov modrasa ali gada letos v bolnišnicah enajst ljudi

    Modras, kača iz družine gadov, ki se jo zlahka prepozna po značilnem rožičku na nosu, je sicer najbolj strupena kača pri nas in v naši širši okolici, vendar je njegov ugriz le redko smrtonosen. Na Hrvaškem so v zadnjih 15 letih zaradi strupa modrasa umrli trije ljudje, v Sloveniji pa je letos, kot prva smrtna žrtev v več desetletjih, zaradi ugriza umrla 80-letnica. 

    Kaj storiti ob ugrizu gada ali modrasa?

    Na spletni strani UKC Ljubljana so objavili navodila, kaj storiti ob igrizu gada ali modrasa. Ob ugrizu kače najprej poskrbimo za lastno varnost in kačo odženemo.

    Pokličemo številko 112. Zastrupljena oseba naj miruje, prizadeti ud pa naj leži nižje od srca. Odstranimo uro, prstane, zapestnice in drug nakit. Rano očistimo, sterilno obvežemo in hladimo z obkladki. Ud imobiliziramo (npr. z vejo ali pohodno palico). Poskrbimo za čim hitrejši prevoz v bolnišnico – v gorah lahko pomagajo tudi gorski reševalci s helikopterjem. Zastrupljenec ne sme piti alkohola. Ne izvajamo prevezovanja uda nad ugrizom, križnega reza, izsesavanja strupa ali izžiganja rane.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Ugriz kače

    Smrtni primer zaradi ugriza modrasa: 80-letno gospo je ugriznil v roko

    V primeru ugriza se najprej za kak meter odmaknimo od kače in čim hitreje pokličemo nujno medicinsko pomoč 112, je za Delo povedal Griša Planinc s Kačofona.
    25. 6. 2025 | 10:36
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Potovanja
    Akcija iskanja progastega goža

    Predsodkov je manj, a kače so še vedno ogrožene

    Že v prvem tednu po pozivu Nacionalnega inštituta za biologijo je bil odziv prebivalstva velik. Mišjemu letu ni sledilo povečanje števila kač.
    Simona Bandur 17. 5. 2024 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ugriz kače

    Moški v gorah prijel in dvignil gada, rešila ga je letalska policijska enota

    Strupi kač povzročijo hude otekline in motnje pri strjevanju krvi, znaki zastrupitve pa se kažejo tudi kot driska, bruhanje, hude bolečine in oteženo dihanje.
    10. 7. 2023 | 15:57
    Preberite več
    VideoWall
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    »Zastrupljen« s kačjim strupom

    Igor Križaj v kačjih strupih išče zdravila prihodnosti.
    Saša Senica 19. 9. 2019 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po ugrizu gada: Najbolj nevarni v gorah so klopi

    V centru za zastrupitve UKC Ljubljana so letos obravnavali štiri kačje ugrize – Največkrat sploh niso nevarni
    Saša Bojc 20. 8. 2019 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Tuja planinka, ki je prijela gada, se počuti dobro

    Ekipa za helikoptersko reševanje v gorah je v ponedeljek posredovala pri ugrizu kače pri planinski koči na Doliču.
    20. 8. 2019 | 09:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Trump: Ukrajina ne bo dobila nazaj izgubljenega ozemlja

    Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
    19. 8. 2025 | 06:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Norveška

    Sin princese obtožen štirih posilstev

    Sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit je obtožen 32 kaznivih dejanj, vključno s posilstvi. Grozi mu zapor, zaradi česar dvor preživlja težke čase.
    18. 8. 2025 | 16:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    modraskačaIstra

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Hrvaška Istra

    Modras ugriznil dečka

    Starši so dečka v bolnišnico pripeljali šele več ur po ugrizu, mislili so, da je padel.
    19. 8. 2025 | 21:56
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Jorgić tudi prek druge ovire

    Naš vodilni namiznoteniški igralec se je uvrstil v 3. kolo turnirja svetovne serije na Švedskem, kjer je tokrat ugnal luksemburškega tekmeca Luko Mladenovića.
    19. 8. 2025 | 21:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podvoz pod železnico

    Prenova Dunajske ceste: Grozno bo, opozarja Janković

    Voznike bodo na spremenjen prometni režim opozarjali že na začetku Dunajske in Celovške ceste ter z dodatnimi obvestili.
    19. 8. 2025 | 20:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Predsednikova nova oblačila

    Diplomacija laskanja za vojno ali mir na vzhodu Evrope

    Zelenski v suknjiču in evropski voditelji hočejo Trumpa na svoji strani, prav tako Vladimir Putin.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2025 | 20:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Miha Hrobat: Z veseljem sem podpisal novo pogodbo

    Udarni adut slovenske moške smukaške zasedbe se veseli olimpijske zime, za katero se bo skupaj s kolegi v naslednjih tednih pripravljal v Južni Ameriki.
    Siniša Uroševič 19. 8. 2025 | 19:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podvoz pod železnico

    Prenova Dunajske ceste: Grozno bo, opozarja Janković

    Voznike bodo na spremenjen prometni režim opozarjali že na začetku Dunajske in Celovške ceste ter z dodatnimi obvestili.
    19. 8. 2025 | 20:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Predsednikova nova oblačila

    Diplomacija laskanja za vojno ali mir na vzhodu Evrope

    Zelenski v suknjiču in evropski voditelji hočejo Trumpa na svoji strani, prav tako Vladimir Putin.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2025 | 20:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Miha Hrobat: Z veseljem sem podpisal novo pogodbo

    Udarni adut slovenske moške smukaške zasedbe se veseli olimpijske zime, za katero se bo skupaj s kolegi v naslednjih tednih pripravljal v Južni Ameriki.
    Siniša Uroševič 19. 8. 2025 | 19:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo