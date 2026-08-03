Modras ugriznil dve osebi

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Ob 12.36 je v bližini Blejske koče na Lipanci v občini Gorje kača ugriznila dve osebi. V reševalni akciji so reševalci Gorske reševalne službe Radovljica in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika obe osebi s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.
Kot so za Delo potrdili pri GRS Radovljica, je tudi tokrat ugriznil modras, najbolj strupena kača na slovenskem. Modras je na območju Blejske koče že včeraj ugriznil 75-letnega pohodnika. Tudi tega so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, kjer imajo protistrup.
Na spletni strani UKC Ljubljana so objavili navodila, kaj storiti ob ugrizu gada ali modrasa. Ob ugrizu kače najprej poskrbimo za lastno varnost in kačo odženemo.
Pokličemo številko 112. Zastrupljena oseba naj miruje, prizadeti ud naj leži nižje od srca. Odstranimo uro, prstane, zapestnice in drug nakit. Rano očistimo, sterilno obvežemo in hladimo z obkladki. Ud imobiliziramo (npr. z vejo ali pohodno palico). Poskrbimo za čim hitrejši prevoz v bolnišnico – v gorah lahko pomagajo tudi gorski reševalci s helikopterjem. Zastrupljenec ne sme piti alkohola. Ne izvajamo prevezovanja uda nad ugrizom, križnega reza, izsesavanja strupa ali izžiganja rane.
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