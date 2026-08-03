Modras ugriznil dve osebi

Ob 12.36 je v bližini Blejske koče na Lipanci v občini Gorje kača ugriznila dve osebi. V reševalni akciji so reševalci Gorske reševalne službe Radovljica in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika obe osebi s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Kot so za Delo potrdili pri GRS Radovljica, je tudi tokrat ugriznil modras, najbolj strupena kača na slovenskem. Modras je na območju Blejske koče že včeraj ugriznil 75-letnega pohodnika. Tudi tega so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, kjer imajo protistrup.