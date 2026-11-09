Modrice je prikrivala tudi z ličili, a so jih opazili

Da »ata tepe mamo«, je v vrtcu povedala deklica, katere oče je višje sodnike poskušal prepričati, da ni bil nasilen do svoje partnerice in da so se njihovi kolegi na prvi stopnji oprli le na njene besede. Pretresljivo družinsko zgodbo, ki je dobila epilog na sodišču, pa so vsaj deloma zaznali tudi številni drugi. Zaradi svojega početja mora nasilnež za zapahe. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je možakarja namreč spoznalo za krivega nasilja v družini, lahke telesne poškodbe ter dveh kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Za prvo dejanje so mu februarja določili osem mesecev zapora, za drugo štiri, za vsako od dejanj na škodo pastorka in hčere pa po pet mesecev zapora. Enotna kazen se je glasila leto in devet mesecev zapora. Zagovornica se je zoper sodbo ...