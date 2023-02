Morilca žene bi v zapor poslala za 28 let

V nadaljevanju preberite:

Za 28 let bi tožilka Ana Kirm za rešetke poslala Žarka Gorenjca zaradi umora žene Jasne, 5. marca 2021, na njunem domu v Dolah pri Polici. Pri njem namreč druge olajševalne okoliščine kot dosedanjo nekaznovanost ni našla. Po mnenju pooblaščenca očeta pokojne pa je tudi to premalo, pravična bi bila le najvišja možna kazen za to dejanje, 30 let.

»Prosim vas, da mu ne nasedete. Gre mu zgolj za lastne interese. Ni sposoben empatije do kogar koli, vključno z lastnimi otroki,« je v zaključnih besedah petčlanski sodni senat, ki mu predseduje ljubljanski okrožni sodnik Bernard Tajnšek, nagovoril odvetnik Janez Koščak, pooblaščenec očeta pokojne. »Trdno sem prepričan, da je obtožencu dokazana vsaka beseda in vejica v tej obtožbi,« je menil Koščak in se torej zavzel na 30-letno zaporno kazen.