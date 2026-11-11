Morilke lastnih otrok na Hrvaškem ne izpustijo na prostost

Kristina Mislej je zagrešila enega najhujših zločinov: umorila je lastna otroka. Bila sta premajhna, da bi se lahko ubranila pred materjo, ki ju je med spanjem zadavila. Po 17 letih in sedmih mesecih prestajanja odmerjene 20-letne zaporne kazni je bil znova vložen predlog za njen pogojni odpust. V skladu s hrvaškim zakonom o izvrševanju kazni zapora lahko predlog vložijo zapornik, njegov pooblaščenec, družinski člani z njegovim soglasjem ali državni tožilec. Kristine Mislej po več kot 17 letih ne izpustijo iz zapora. Stopnjo tveganja so opredelili kot srednje visoko. Zanikala je, da bi umorila otroka, pravi, da ju je našla mrtva. Tričlanski senat Županijskega sodišča v Slavonskem Brodu je predlog znova zavrnil. Na podlagi pridobljenih mnenj je ocenil, da je za dosego namena kaznovanja ...