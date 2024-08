Moškega do smrti stisnilo vozilo

Včeraj se je v Sežani zgodila nesreča, v kateri je življenje izgubil 66-letni moški. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je stal pri vozilu, ko je to nenadzorovano zapeljalo po dvorišču proti sosednji hiši. Moški je vozilo najverjetneje s silo telesa želel zadržati, pri tem pa je padel pod vozilo. To ga je povozilo in stisnilo v zid sosednje hiše.

Zdravnica je na kraju potrdila smrt, tuja krivda je izključena, so še sporočili s koprski policisti.