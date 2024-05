Moškega, ki je na Ptuju grozil z uporabo plinske jeklenke, bodo ovadili

Moškega, ki je v torek zvečer grozil z uporabo plinske jeklenke v večstanovanjski hiši na Ptuju, so policisti takoj po prijetju predali v zdravstveno oskrbo službi nujne medicinske pomoči. Danes nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in napovedujejo podajo kazenske ovadbe.

Na Policijski upravi Maribor so bili o dogodku obveščeni okoli 18. ure. Kot so danes sporočili, so takrat prejeli klic o grožnjah z uporabo plinske jeklenke.

Na kraj so napotili več policijskih patrulj iz različnih enot in kriminaliste, o dogodku je bil obveščen tudi policijski pogajalec. »Na kraju so potekale aktivnosti za zavarovanje življenja ljudi in njihovega premoženja, zaradi zagotavljanja varnosti stanovalcev je bila v stanovanjskem bloku izvedena tudi evakuacija,« so pojasnili na policijski upravi.

Nekaj po 21. uri je kriminalistoma moškega uspelo pregovoriti, da je odprl vrata stanovanja. Uspelo jima ga je obvladati in s tem preprečiti nadaljnje ogrožanje življenja ljudi in povzročitev morebitne škode.

Proti moškemu bodo po zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo. Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti je zagrožena kazen od enega do osem let zapora.