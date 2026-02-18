Nova žrtev spletne prevare: zaradi obljube o hitrem zaslužku ob 40 tisoč evrov

V zadnjih dneh je policija na severovzhodu Slovenije obravnavala več spletnih goljufij, ki potrjujejo, da digitalne prevare kljub rednim opozorilom in pozivom k previdnosti naraščajo.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, se je eden od primerov zgodil na območju Šentilja, in sicer se je moški odzval na telefonski klic neznanca, ki mu je obljubljal finančna sredstva v kriptovalutah.

Po navodilih klicatelja je na telefon namestil aplikacijo za oddaljeni dostop in mu s tem omogočil popoln nadzor nad svojo napravo. Kmalu zatem je bilo z njegovega bančnega računa izvedenih več transakcij v skupni vrednosti približno 40.000 evrov.

Še večjo škodo pa so pred kratkim zaznali na območju Cankove, kjer je 73-letnik pri domnevnih spletnih naložbah in nakupu zlata na tuje račune nakazal 283.829 evrov. Policija okoliščine obeh primerov še preiskuje.

Število prevar narašča

Primera sta se zgodila prav v času, ko je v občini Puconci potekal posvet o spletnih prevarah, ki ga je pripravila Lions podružnica Panonke. Na njem je Darjan Bencak, kriminalist s Policijske uprave Murska Sobota, opozoril, da je internet postal izredno privlačno okolje za kriminalce.

»Ti postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge,« je poudaril.

Statistični podatki kažejo, da število spletnih prevar narašča. Lani so žrtve v Sloveniji prijavile za 40,4 milijona evrov tovrstnih spletnih oškodovanj. Nacionalni odzivni center SI-Cert je obravnaval kar 6196 spletnih prevar, kar je občutno več kot leto prej.

Ob tem strokovnjaki vztrajno opozarjajo: ne nameščajte programov za oddaljeni dostop na pobudo neznancev, ne posredujte bančnih podatkov in vsak sum takoj prijavite. Pri spletnih goljufijah je čas namreč ključnega pomena.