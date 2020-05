Moški, ki je zaradi sosedskega spora hudo poškodoval očeta, ostaja v priporu

Preberite tudi:

Petkova eksplozija v Žusterni posledica sosedskega spora

Preiskovalna sodnica je po zaslišanju 32-letnega Koprčana, ki je v petek popoldne na kljuko sosedov nastavil močnejšo petardo, poškodovala pa je njegovega očeta, odredila pripor, poročajo Primorske novice Da je bil 58-letni oče v dogodku hudo poškodovan, smo poročali v soboto . Eksplozija na objektu v Žusterni se je sicer po ugotovitvah policije zgodila zaradi sosedskega spora. 32-letni domačin je sosedom nastavil močnejšo petardo, kupljeno na črnem trgu. Njegov oče je to opazil in jo hotel odstraniti, a je ta eksplodirala in ga pri tem hudo poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.Eksplozija mu je močno poškodovala prste na rokah. Odpeljali so ga v UKC Ljubljana. Povzročitelja so policisti prijeli, očitajo mu povzročitev splošne nevarnosti in hude telesne poškodbe.