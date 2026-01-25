  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Moški obtožen umora mlade matere na jugu Francije

    Umor je v Nici sprožil veliko ogorčenje. Glavni osumljenec, 45-letni moški, naj bi bil nekdanji partner mačehe umorjene ženske.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Gaizka Iroz/AFP
    Fotografija je simbolična. FOTO: Gaizka Iroz/AFP
    STA
    25. 1. 2026 | 18:50
    25. 1. 2026 | 18:50
    1:45
    Francosko tožilstvo je danes sporočilo, da je bil moški, osumljen, da je pred dnevi v Nici na jugu Francije večkrat ustrelil 23-letno žensko v njenem avtomobilu, v katerem je bila s svojim dojenčkom, uradno obtožen umora in pridržan. Obtoženi naj bi bil nekdanji partner mačehe umorjene ženske.

    Moški je bil aretiran v soboto zahodno od Nice zaradi umora 23-letne ženske, katero naj bi ustrelil več kot desetkrat, medtem ko je bila v avtomobilu s sedemmesečno hčerko.

    Tragedija se je zgodila v sredo zvečer v Nici, medtem ko je mlada mati z avtomobilom čakala na rdečem semaforju, ko se je moški na skuterju ustavil in skozi okno sprožil strele vanjo. Ta se je po poročanju francoskih medijev ulegla na svojega otroka, ki je bil v otroškem sedežu na sovoznikovem sedežu, da bi ga zaščitila. Dojenčica je napad preživela brez poškodb.

    Umor je v Nici sprožil veliko ogorčenje. Glavni osumljenec za umor, na Portugalskem rojeni 45-letni moški, naj bi bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nekdanji partner mačehe umorjene ženske.

    Nekaj dni pred sredinim umorom so ga pridržali zaradi hudega napada na svojo bivšo partnerico, sodišče pa mu je prepovedalo približevanje ženski.

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Zakaj v Avstriji zaslužijo več

    Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.
    24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    umorFrancijanasilje nad ženskami

