Moški obtožen umora mlade matere na jugu Francije

Francosko tožilstvo je danes sporočilo, da je bil moški, osumljen, da je pred dnevi v Nici na jugu Francije večkrat ustrelil 23-letno žensko v njenem avtomobilu, v katerem je bila s svojim dojenčkom, uradno obtožen umora in pridržan. Obtoženi naj bi bil nekdanji partner mačehe umorjene ženske.

Moški je bil aretiran v soboto zahodno od Nice zaradi umora 23-letne ženske, katero naj bi ustrelil več kot desetkrat, medtem ko je bila v avtomobilu s sedemmesečno hčerko.

Tragedija se je zgodila v sredo zvečer v Nici, medtem ko je mlada mati z avtomobilom čakala na rdečem semaforju, ko se je moški na skuterju ustavil in skozi okno sprožil strele vanjo. Ta se je po poročanju francoskih medijev ulegla na svojega otroka, ki je bil v otroškem sedežu na sovoznikovem sedežu, da bi ga zaščitila. Dojenčica je napad preživela brez poškodb.

Umor je v Nici sprožil veliko ogorčenje. Glavni osumljenec za umor, na Portugalskem rojeni 45-letni moški, naj bi bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nekdanji partner mačehe umorjene ženske.

Nekaj dni pred sredinim umorom so ga pridržali zaradi hudega napada na svojo bivšo partnerico, sodišče pa mu je prepovedalo približevanje ženski.