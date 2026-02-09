Moški pogrešan že sedem let, sodišče najelo zasebnega detektiva

Robert Nučič je na seznamu pogrešanih od julija 2019. Družina vložila predlog, da ga razglasijo za mrtvega.

Tožilstvo je 17. maja 2019 na ljubljansko okrožno sodišče vložilo obtožnico proti Robertu Nučiču iz okolice Grosuplja zaradi kaznivega dejanja, za katero je zagroženih nekaj let zapora. Naloga sodišča je, da mu obtožni akt vroči. In to je poskušalo storiti na vse načine, za to je celo najelo in plačalo zasebnega detektiva Janka Trivunovića, ki slovi kot eden najuspešnejših vročevalcev sodnih pisem, ko se naslovniki izogibajo njihovemu prejemu. A ta je septembra tega leta dokumentacijo sodniji vrnil s sporočilom, da Nučiča ni uspel najti. Preiskali več naravnih jam V obrazložitvi je zapisal, da je opravil več razgovorov »v zvezi z nahajanjem obdolženca in ugotovil, da je ta pogrešan od julija 2019, ko je bila izvedena tudi obsežna iskalna akcija policistov in prostovoljcev, vendar ni bil ...