Moški policistu zagrozil s strelnim orožjem in ga nameril vanj

V Mariboru sta včeraj okoli 11.30 dopoldne do policistov pristopila dva moška. Eden izmed njiju je policistu zagrozil s strelnim orožjem in ga nameril vanj, so zapisali pri Policijski upravi (PU) Maribor. Tudi policist je izvlekel strelno orožje, vendar streljanja ni bilo, saj sta policista moškega obvladala z uporabo prisilnih sredstev.

Osumljencu sta zasegla polavtomatsko pištolo kalibra 6,35 milimetra z nabojnikom in naboji. Odredila sta mu začasno pridržanje, pri njem pa so izvedli tudi hišno preiskavo.

Proti moškemu bodo po vseh zbranih obvestilih na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo. Kriminalisti nadaljujejo tudi zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.