Moški ubil 88-letnico

Na območju policijske postaje Laško se je v soboto zgodil umor. 62-letni moški je z ostrim predmetom tako močno poškodoval 88-letno žensko, da je zaradi posledic na kraju umrla. Policisti so osumljenemu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi suma storitve umora ga bodo kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti so bili o dogodku obveščeni v soboto nekaj po 18. uri. Več informacij bodo posredovali v ponedeljkovi izjavi za medije, so napovedali.