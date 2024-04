Po trčenju bagra na gradbišču umrl 55-letnik, ogroženo tudi življenje 18-letnika

V nesreči na gradbišču v Ljubljani je voznik bagra v petek pri vožnji vzvratno trčil v moškega, ki je čistil nakladalni del tovornega vozila. Delovni stroj je 55-letnega moškega stisnil ob tovorno vozilo, zaradi hudih poškodb je na kraju umrl. Zaradi delovne nesreče, ki se je zgodila dan pozneje, je ogroženo tudi življenje 18-letnika, ki je padel z gradbenega odra.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so bili o dogodku v ljubljanski Šiški, v katerem je umrl 55-letni voznik tovornjaka, obveščeni v petek okoli 9. ure. Opravili so ogled, obveščen je bil delovni inšpektor. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Z ljubljanske policijske uprave poročajo še o eni nesreči pri delu, o kateri so bili obveščeni v soboto okoli 12. ure. Osemnajstletnik je pri opravljanju gradbenih del padel z odra okoli tri metre v globino. Po do sedaj zbranih obvestilih je na oder vlekel železo palico, s katero je zadel v električno napeljavo. Zaradi udara elektrike je izgubil ravnotežje in padel z odra. Pri tem se je huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njegovo življenje je ogroženo. Policisti tudi v tem primeru nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.