Moški utajil davke, zlorabil položaj, ponarejal in uničeval poslovne listine

Mariborski kriminalisti so na podlagi obvestil finančne uprave (Furs) in njihovih ugotovitev iz opravljenih davčnoinšpekcijskih nadzorov obravnavali fizično osebo kot odgovorno osebo dveh podjetij z območja Ptuja. Po zbranih obvestilih so septembra podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo na Ptuju.

Ovadeni je kot odgovorna oseba dveh gospodarskih družb storil dve kaznivi dejanji davčne zatajitve, ker je v obdobju od januarja 2023 do junija 2024 v imenu prve in druge družbe oddal obračune DDV in v njih neupravičeno izkazal nabave blaga ali storitev v skupni vrednosti približno 1,5 milijona evrov. Na podlagi tega je v obeh podjetjih neupravičeno uveljavljal odbitek vstopnega DDV v skupnem znesku okoli 273.000 evrov. Ta znesek bi moralo plačati podjetje, tako pa je moški oškodoval državni proračun.

Poleg tega je storil kaznivo dejanje davčne zatajitve, saj v poslovnem letu 2023 v imenu iste družbe ni obračunal in ni oddal obračunov akontacije dohodnine ter te v imenu družbe tudi ni plačal. V obravnavanem obdobju je namreč s transakcijskih računov podjetja opravil za skupno 770.000 evrov dvigov gotovine kot prikrito izplačilo dobička družbenika v letu 2023. Zato je bila obračunana dohodnina v skupnem znesku okrog 190.000 evrov, ki ni bila plačana.

Osumljenec je, kot so v sporočilu za javnost zapisali na mariborski policijski upravi, storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj je v poslovnih letih 2021, 2022 in 2023 z več transakcijskih računov ene družbe neupravičeno opravil gotovinske dvige v skupnem znesku 790.000 evrov kot prikrito izplačilo dobička družbenika v navedenih letih. S tem si je kot odgovorna oseba podjetja pridobil premoženjsko korist v višini 790.000 evrov. V povezavi s tem je osumljen tudi kaznivega dejanja davčne zatajitve, saj so bile s tem obračunane davčne obveznosti v višini 190.000 evrov, ki pa niso bile plačane.

Kriminalisti so odkrili, da je osumljenec med drugim storil kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin. FOTO: Arhiv Dela

Kriminalisti so odkrili tudi, da je osumljenec storil kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Kot direktor družbe je v poslovne knjige, ki jih je družba dolžna voditi na podlagi zakona, in sicer v knjigo prejetih računov, v letu 2023 evidentiral okrog 460 lažnih računov za blago, ki mu ga izdajatelji računov niso dobavili. Nato je te podatke uporabil pri sestavi lažnih obračunov DDV z namenom uveljavitve odbitka vstopnega DDV, do katerega družba ni bila upravičena.

Za davčno zatajitev je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od enega do osem let zapora, enaka kazen je predpisana za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin pa je zagrožena kazen do dve leti zapora.

Osumljenca so v preteklosti že obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.