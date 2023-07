Moški v gorah prijel in dvignil gada, rešila ga je letalska policijska enota

V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač, ne glede na vrsto pa je kače najbolje pustiti pri miru in se jim izogniti. Tega splošnega pravila se ni držal mlajši moški, ki je dopoldne na območju Okrešlja prijel in dvignil kačo, domnevno gada, ta pa ga je ugriznila. Posredovala je letalska policijska enota, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Letalska policijska enota, ki je posredovala v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah, je pohodnika prepeljala v zdravstveno ustanovo. »Med reševanjem moški (še) ni imel večjih zdravstvenih težav,« so zapisali pri celjski policijski upravi.

Spomnili so, da lahko strupi kač povzročijo hude otekline in motnje pri strjevanju krvi, znaki zastrupitve pa se kažejo tudi kot driska, bruhanje, hude bolečine in oteženo dihanje. V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač, poleg laškega in navadnega gada še modras, so še spomnili na celjski policijski upravi.

Po podatkih, objavljenih leta 2019, Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana vsako leto obravnava med devet in 12 primerov ugriza strupenih kač.

V Sloveniji sicer živi 11 vrst kač, med njimi so, kot omenjeno, tri strupene. Ugriz teh kač je lahko tudi ogrožajoč za zdravje ljudi, vendar so smrtni primeri zelo redki. V center za zastrupitve UKC Ljubljana pa pridejo le bolniki s srednjimi in hudimi znaki zastrupitve zaradi ugriza kače. Po takratnih navedbah UKC Ljubljana je kar 25 odstotkov ugrizov v roke.

V UKC svetujejo, da kačo, ki nas je ugriznila, identificiramo oziroma slikamo, ugrizno mesto pa očistimo in poiščemo zdravniško pomoč. Zarezovanje, izžiganje in sesanje strupa iz rane so metode, ki dokazano ne učinkujejo, saj strupa kače, ki se počasi širi po telesu, s tem ne spravimo ven, so takrat še opozorili v UKC Ljubljana.