Moški v Šiški zabodel 42-letno žensko

V ljubljanski Šiški blizu parka Tivoli naj bi dopoldne po doslej znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, menda ni ogroženo, so pojasnili na policiji.

Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali, razmerje med moškim in oškodovanko pa za zdaj ni znano. Motiv za napad pristojni prav tako še niso ugotovili, piše Dnevnik. Obenem ni povsem jasno, ali je ženska zgolj lažje poškodovana ali jo je moški zabodel.

Sogovornik Dnevnika je za časopis dejal, da sta se osumljenec in oškodovanka prepirala že več dni, spor pa je prerasel v fizični obračun.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskovalna dejanja ter zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo, so še dodali.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.