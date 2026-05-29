Moški v Slovenijo prepeljal za 15.000 evrov prepovedanih tablet

V sredo so policisti Policijske uprave Murska Sobota na območju Prosenjakovec ustavili 61-letnega slovaškega državljana, ki je vozil osebno vozilo s slovaško registrsko oznako. Policisti so pri pregledu vozila našli večjo količino različnih kapusul, zapakirano v raznolikih embalažah.

Uslužbenci Fursa so na podlagi označb na embalaži ugotovili, da gre za prepovedane snovi v športu. Osumljeni je iz Slovaške v Slovenijo prepeljal približno 23.000 tablet. Nekatere izmed njih spadajo med prepovedane snovi v športu in so uvrščene na listo prepovedanih snovi v športu za leto 2026, na primer ligandrol, ibutamoren, stanodrol, trembolone in cardarine, so sporočili s PU Murska Sobota.

Pristojni bodo snovi poslali na analizo, proti osumljenemu pa so podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do deset let.

Skupna vrednost zaseženih snovi po nestrokovni oceni znaša približno 15.000 evrov.