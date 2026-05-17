45-letni moški v Slovenj Gradcu hudo poškodoval policista

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da je 45-letni občan sinoči okrog 20. ure v Starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste. Ti so ga obravnavali zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Občan je proti policistom najprej vrgel prižgano molotovko in streljal proti njim. Policisti so ugotovili, da je uporabljal plašilno pištolo. Občan je nato enega od policistov fizično napadel in ga hudo poškodoval.

Policisti so osumljenega obvladali in ga pridržali, so še sporočili s Policijske uprave Celje.

Zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, napada na policista in hude telesne poškodbe, bodo 45-letnika policisti kazensko ovadili.