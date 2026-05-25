Moški z 2,4 promila trčil v ograjo, nato policistom grozil, da jih bo ubil

Voznik osebnega avtomobila je v nedeljo na območju Senovega vozil v napačno smer. 67-letnik je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v ograjo ob stanovanjski hiši. Policisti PP Krško so ugotovili, da moški nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj je zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov na podlagi odločitve sodišča že v postopku izvršitve ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja.

Moški je vozil neregistrirano, nezavarovano in tehnično nepregledano vozilo. Policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Ta je pokazal, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 1,16 miligrama alkohola oziroma 2,4 grama na kilogram.

Kršitelj je med postopkom policiste žalil in jim grozil, da jih bo ubil, zato so ga obvladali s prisilnimi sredstvi. Oblasti so avtomobil zasegle, zaradi kršitev pa bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zoper njega bodo ukrepali tudi zaradi groženj, so sporočili s PU Novo mesto.