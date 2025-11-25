Moški z ostrim predmetom napadel znanca: grozi mu od pet do petnajst let ječe

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper in policisti PP Koper so v nedeljo obravnavali kaznivo dejanje poskusa uboja.

Kaznivega dejanja je utemeljeno osumljen 55-letni državljan Slovenije, ki je v okolici Kopra z ostrim predmetom poskušal vzeti življenje 49-letnemu znancu, prav tako slovenskemu državljanu. Osumljenemu so (na podlagi drugega odstavka 157. člena zakona o kazenskem postopku) odvzeli prostost in odredili 48-urno policijsko pridržanje.

Policisti in kriminalisti so na podlagi odredbe sodišča opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih uporablja osumljeni. Zasegli so različne snovi, o katerih sumijo, da je prepovedana droga; snovi so poslali v analizo. Po zaključenih preiskovalnih dejanjih je bil osumljenec v ponedeljek, 24. novembra, s kazensko ovadbo za poskus uboja priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor.

Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Po pridobljenih rezultatih analize zasežene snovi sledi ustrezen ukrep. Za zgoraj navedeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od petih do petnajstih let.