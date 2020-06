Motiv trojnega umora družinskih članov še ni znan

Policisti so 24-letnega moškega, ki je osumljen, da je v soboto do smrti zabodel svoje tri ožje družinske člane , privedli pred preiskovalnega sodnika. Zaslišanje še poteka, je povedals Policijske uprave Ljubljana. Motiv kaznivega dejanja, po katerem je osumljenec sam poklical policijo, še ni znan. Osumljenec se brani z molkom.Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi Zrinski je v današnji izjavi medijem razkril nekaj podrobnosti glede sobotnega tragičnega dogodka na območju Domžal.Po dosedanjih ugotovitvah je 24-letni moški prišel v stanovanjsko hišo, kjer je z večjim nožem večkrat zabodel in porezal tri svoje ožje družinske člane, ki so na kraju izkrvaveli. Gre za 81-letno žensko ter 74-letnega in 51-letnega moškega. Po poročanju nekaterih medijev gre za osumljenčevo babico, dedka in strica, a Zrinski ni razkril, v kakšnih sorodstvenih razmerjih so bili. Dejal je le, da so bili zelo ozki družinski člani.Po dogodku je osumljeni sam poklical policiste in jim povedal, kaj se je zgodilo. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 11.30. Na kraj so prišli v nekaj minutah, osumljeni se aretaciji ni upiral.Motiv dejanja še ni znan, policisti še preiskujejo vse okoliščine. Tako Zrinski ni potrdil nekaterih navedb medijev, da naj bi bil motiv v dedovanju. Policija pred sobotnim tragičnim dogodkom 24-letnika ni obravnavala za kakšna kazniva dejanja.Danes so ga pripeljali k preiskovalnem sodniku, zaslišanja še poteka. Za kaznivo dejanje umora mu grozi najmanj 15 let zapora.