Motiv za uboj v Murski Soboti še ni znan

Po včerajšnjem pretepu v Murski Soboti v katerem je bil ubit moški, so danes s policijske uprave Murska Sobota sporočili, da je osumljenec v stanovanjskem bloku z ostrim predmetom huje poškodoval oškodovanca, nato pa s kraja peš pobegnil. Poškodovani moški je kmalu zatem zaradi poškodb na kraju umrl.

Policisti in kriminalisti so kraj zavarovali in pričeli izvajati prve ukrepe za izsleditev storilca. Izsledili so ga po manj kot pol ure. Zaradi poškodb se zdravi v bolnišnici. Po prvih podatkih je osumljenec državljan Bosne in Hercegovine, ki začasno biva na območju Slovenije.

Preiskovalna sodnica in državna tožilka sta si že ogledali kraj dogajanja, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah. Motiv za dejanje še ni znan. Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, več informacij bodo posredovali po vseh zbranih obvestilih.