Motorist trčil v drugega motorista in umrl

Danes ob 12.38 so policiste obvestili o prometni nesreči IV. kategorije s smrtnim izidom na glavni cesti v Doblarju, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Na tisti točki je promet urejen s semaforjem zaradi delovne zapore.

Po sedanjih zbranih podatkih je 65-letni motorist, državljan Italije, vozil po glavni cesti iz smeri Tolmina proti Novi Gorici. Pred območjem delovne zapore v Doblarju je zaradi rdeče luči na semaforju naletel na stoječo kolono vozil. Ko je pripeljal skozi desni ovinek, je trčil oziroma najprej oplazil 66-letnega motorista, državljana Italije, ki je z motornim kolesom stal v koloni pred semaforjem.

65-letni motorist je nato zaradi trčenja oziroma oplaženja padel po vozišču, nato pa preko neprekinjene sredinske črte zdrsel na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil v 48-letnega motorista, državljana Avstrije, ki je v tistem trenutku pripeljal iz nasprotne smeri.

V prometni nesreči sta bila druga dva udeleženca nepoškodovana. Prvo pomoč 65-letnemu italijanskemu motoristu so na kraju nudili policisti Policijske uprave Nova Gorica, nato pa so ga prevzeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in nadaljevali z nudenjem prve pomoči ter oživljanjem.

Kljub prizadevanjem je 65-letni motorist podlegel telesnim poškodbam. Zdravnica ZD Nova Gorica je kasneje na kraju potrdila njegovo smrt. Odredili so sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče. O njej so obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. O vseh ugotovitvah bodo novogoriški prometni policisti pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.