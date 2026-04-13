Poskus uboja: možakar grozil s puško, pridržali so ga policisti

V nedeljo zvečer, malo po 21. uri, so policisti PU Murska Sobota prejeli obvestilo, da je na območju gramoznice v Nedelici oseba s puško grozila dvema prisotnima osebama. Med prerivanjem pred objektom je bil sprožen en strel, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Eni izmed oseb je osumljencu uspelo odvzeti orožje, ta pa je nato zagrozil, da se bo vrnil z drugim orožjem, in kraj zapustil. Osebi sta se umaknili na varno in počakali prihod policije.

FOTO: Oste Bakal

Murskosoboški policisti so s hitro in takojšnjo intervencijo osumljencu odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. Policisti in kriminalisti zadevo obravnavajo kot sum poskusa storitve kaznivega dejanja uboja po 115. členu kazenskega zakonika v zvezi s 34. členom KZ-1. Pripadniki PU Murska Sobota trenutno intenzivno zbirajo obvestila na terenu.