Za odvetnika 110 tisočakov javnega denarja

Direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice​ Murska Sobota ​(PiŠK) Klaudija Šek Škafar zaradi domnevnega obrekovanja med drugimi toži tudi Francija Justa, prejemnika nagrade Mestne občine Murska Sobota za življenjsko delo na področju kulture. Svet zavoda PiŠK je na korespondenčni seji izglasoval podpis pogodb o sodelovanju z odvetnico Simono Horvat in odvetnikom Andrejem Janežičem za obdobje treh let. Skupna vrednost pogodb je 90.000 evrov; Horvatova bo opravljala kadrovsko-pravno svetovanje, Janežič pa drugo pravno svetovanje.

Predsednik sveta zavoda Roman Ladislav Ratkai je pojasnil, da je bila problematika odvetniških stroškov na svetu obravnavana že večkrat in da so imeli člani dovolj informacij za odgovorno odločanje.