Slovenski policisti odkrili v Italiji ukraden BMW z lažnimi tablicami

Z murskosoboške policijske uprave so sporočili, da so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota v minulem tednu na avtocesti A5 v smeri Republike Madžarske zaustavili in kontrolirali skupino vozil, sestavljeno iz kombiniranega in priklopnega vozila, ki ga je vozil 50-letni državljan Romunije.

Na priklopnem vozilu je imel naložen osebni avtomobil znamke BMW tipa i5 eDrive 40 z nameščenimi nemškimi registrskimi tablicami. Pri podrobnejšem pregledu osebnega avtomobila in listin so ugotovili, da so registrske tablice in dokumentacija o vozilu ponarejeni in da je vozilo manipulirano. V nadaljnjem postopku preverjanja vozila pa tudi, da je bilo to aprila letos ukradeno v Italiji.

Vozilo so policisti zasegli in vrnili lastniku.

FOTO: PU Murska Sobota

Zoper voznika bodo na okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja po 217. členu in ponarejanja listin po 251. členu kazenskega zakonika. Vrednost vozila je okrog 70.000 evrov.