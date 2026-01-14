Na avstrijskem Štajerskem našli truplo ženske, ki jo je domnevno ubil policist

Na policijski upravi v Gradcu so danes potrdili, da so našli truplo od petka pogrešane 34-letne trenerke fitnesa iz Tillmitscha pri Lipnici, umora katere je osumljen 30-letni pripadnik posebne policijske enote Cobra. Nov primer femicida na avstrijskem Štajerskem sledi umoru 31-letne Avstrijke, ki jo je novembra ubil 31-letni Slovenec.

Tako kot posmrtne ostanke 31-letnice, ki so jih sicer našli v Sloveniji, so policisti tudi truplo pogrešane trenerke fitnesa našli zakopano v gozdu. Do lokacije jih je pripeljal osumljenec, 30-letni pripadnik posebne enote avstrijske policije Cobra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po navedbah kriminalistov se je umor zgodil v petek med 19. uro in polnočjo. Osumljenca, do katerega so prišli prek prijateljice žrtve, so aretirali v ponedeljek. Sprva je trdil, da je bil s 34-letnico nazadnje v stiku decembra, čemur so indici menda nasprotovali. Nato se je menda zapletel v protislovja in nazadnje priznal, da sta bila z žrtvijo v petek v njenem stanovanju.

Policija drugih informacij o umoru danes ni razkrila, rekoč, da je treba počakati na izsledke obdukcije. Avstrijski mediji so pred tem poročali, da je 30-letnik žensko ubil domnevno med sporazumnim intimnim odnosom oziroma med erotično igro davljenja, česar uradno ni potrdil noben pristojni organ.

Med hišno preiskavo njegovega stanovanja so preiskovalci našli dve pištoli. Obe sta domnevno ukradeni, ena je bila kot ukradena prijavljena na policijski postaji v Obrajni leta 2019.

V avstrijski javnosti menda krožijo govorice, da je bila žrtev noseča, a tudi tega policija danes ni potrdila. Prav tako še ni jasno, kje je bila ubita – v stanovanju, avtu ali na prostem v okolici Lipnice – in v kakšnih okoliščinah natanko. Lokacija, kjer so našli truplo, je sicer v bližini osumljenčevega doma.