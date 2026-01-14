  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Na avstrijskem Štajerskem našli truplo ženske, ki jo je domnevno ubil policist

    Našli so truplo od petka pogrešane 34-letne trenerke fitnesa.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Boštjan Fon
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Boštjan Fon
    STA
    14. 1. 2026 | 14:41
    14. 1. 2026 | 14:55
    2:29
    A+A-

    Na policijski upravi v Gradcu so danes potrdili, da so našli truplo od petka pogrešane 34-letne trenerke fitnesa iz Tillmitscha pri Lipnici, umora katere je osumljen 30-letni pripadnik posebne policijske enote Cobra. Nov primer femicida na avstrijskem Štajerskem sledi umoru 31-letne Avstrijke, ki jo je novembra ubil 31-letni Slovenec.

    image_alt
    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Tako kot posmrtne ostanke 31-letnice, ki so jih sicer našli v Sloveniji, so policisti tudi truplo pogrešane trenerke fitnesa našli zakopano v gozdu. Do lokacije jih je pripeljal osumljenec, 30-letni pripadnik posebne enote avstrijske policije Cobra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

    Po navedbah kriminalistov se je umor zgodil v petek med 19. uro in polnočjo. Osumljenca, do katerega so prišli prek prijateljice žrtve, so aretirali v ponedeljek. Sprva je trdil, da je bil s 34-letnico nazadnje v stiku decembra, čemur so indici menda nasprotovali. Nato se je menda zapletel v protislovja in nazadnje priznal, da sta bila z žrtvijo v petek v njenem stanovanju.

    image_alt
    Tragedija v Gradcu: V stanovanju storilca Arturja A. odkrili poslovilno pismo

    Policija drugih informacij o umoru danes ni razkrila, rekoč, da je treba počakati na izsledke obdukcije. Avstrijski mediji so pred tem poročali, da je 30-letnik žensko ubil domnevno med sporazumnim intimnim odnosom oziroma med erotično igro davljenja, česar uradno ni potrdil noben pristojni organ.

    Med hišno preiskavo njegovega stanovanja so preiskovalci našli dve pištoli. Obe sta domnevno ukradeni, ena je bila kot ukradena prijavljena na policijski postaji v Obrajni leta 2019.

    V avstrijski javnosti menda krožijo govorice, da je bila žrtev noseča, a tudi tega policija danes ni potrdila. Prav tako še ni jasno, kje je bila ubita – v stanovanju, avtu ali na prostem v okolici Lipnice – in v kakšnih okoliščinah natanko. Lokacija, kjer so našli truplo, je sicer v bližini osumljenčevega doma.

    Novice  |  Slovenija
    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Levi pol bo Prerodu dopuščal spoštljivo kritiko vlade

    Progresivne fronte ne bo, zato pa spoštljiva komunikacija na levem polu in poziv k množični udeležbi volitev.
    Uroš Esih, Janez Tomažič 13. 1. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    umorAvstrijatruplopolicijafemicid

    Novice  |  Slovenija
    Zadeva Bobnar

    Janez Janša: Ugotovitve KPK o Golobu bodo padle na sodišču

    Do ugotovitev KPK o premierjevi kršitvi integritete, so kritični tako v Svobodi kot v opozicijski SDS.
    14. 1. 2026 | 16:29
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Od Slovenk počasnejše zgolj Kazahstanke in Latvijke

    Naša ženska biatlonska štafeta je na preizkušnji za svetovni pokal v Ruhpoldingu pristala na predpredzadnjem 17. mestu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Premium
