Moški na avtobusu za Bežigradom z nožem napadel znanko

Danes nekaj pred 7. uro so bili policisti obveščeni o dogodku na avtobusu za Bežigradom, v katerem je moški domnevno z nožem napadel žensko.

»Po doslej znanih podatkih je moški pristopil do znanke in jo z ostrim predmetom poškodoval. Ženska je bila odpeljana v UKC Ljubljana, osumljenec pa je bil prijet na kraju dogodka. Kriminalistična preiskava trenutno še poteka,« so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.