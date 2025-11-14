Na avtocesti divjal kar s hitrostjo 278 kilometrov na uro

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so gorenjski prometniki včeraj nekaj po 21.30 na gorenjski avtocesti v smeri Karavank na odseku Radovljica–Lipce izmerili hitrost voznika audija RS. Voznik avtomobila s slovenskimi registrskimi tablicami je vozil s hitrostjo 278 kilometrov an uro, in sicer na odseku, kjer je omejitev 110 kilometrov na uro. Največjo dovoljeno hitrost je prekoračil za 168 kilometrov na uro. Dobil bo globo v znesku 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Policisti bodo poostrene nadzore nad spoštovanjem prometnih predpisov nadaljevali tudi v prihodnje. Želijo namreč dvigniti zavedanje kršiteljev, da bodo ob storitvi prekrška ustrezno sankcionirani, ter s tem doseči, da bi se vsak voznik ali udeleženec v prometu zavedal svojih dejanj in odgovornosti.

Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti, so še zapisali pri PU Kranj.