Na avtocesti divjal kar s hitrostjo 278 kilometrov na uro

Neomejen dostop | že od 14,99€
S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so gorenjski prometniki včeraj nekaj po 21.30 na gorenjski avtocesti v smeri Karavank na odseku Radovljica–Lipce izmerili hitrost voznika audija RS. Voznik avtomobila s slovenskimi registrskimi tablicami je vozil s hitrostjo 278 kilometrov an uro, in sicer na odseku, kjer je omejitev 110 kilometrov na uro. Največjo dovoljeno hitrost je prekoračil za 168 kilometrov na uro. Dobil bo globo v znesku 1200 evrov in devet kazenskih točk.
Policisti bodo poostrene nadzore nad spoštovanjem prometnih predpisov nadaljevali tudi v prihodnje. Želijo namreč dvigniti zavedanje kršiteljev, da bodo ob storitvi prekrška ustrezno sankcionirani, ter s tem doseči, da bi se vsak voznik ali udeleženec v prometu zavedal svojih dejanj in odgovornosti.
Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti, so še zapisali pri PU Kranj.
Komentarji