Na Balkanu bistveno manj ponarejenih cigaret kot v zahodni Evropi

Obseg nedovoljene trgovine s cigaretami v Evropski uniji se je leta 2025 medletno povečal za več kot sedem odstotkov in dosegel najvišjo raven v zadnjem desetletju, ugotavlja nova študija.

Po podatkih 20. izdaje študije »Poraba nedovoljenih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov ter delež oralnih nikotinskih izdelkov v Evropi«, ki jo je za tobačno podjetje Philip Morris Products S.A. izvedel KPMG LLP, so nedovoljene cigarete v EU prvič po letu 2014 predstavljale več kot deset odstotkov porabe cigaret. Leta 2025 je bilo nedovoljenih cigaret v EU kar 41,8 milijarde, kar predstavlja 10,3 odstotke celotne porabe.

Nedovoljeni trg naj bi, kot izhaja iz študije, ki jo je naročil tobačni gigant, doživlja temeljito preobrazbo. Ponarejene cigarete izdelane v EU izrivajo tradicionalne tihotapske tokove, zato so dobavne verige krajše in jih je težje izsledljivejše. Najbolj presenetljive ugotovitve raziskave so, da je nedovoljena poraba je vse bolj skoncentrirana v velikih zahodnoevropskih državah – predvsem v Franciji, Belgiji in na Nizozemskem, medtem ko imajo balkanske države kot sta Bosna in Hercegovina in Srbija najnižjo stopnjo ponarejenih cigaret v Evropi.

Francija ima daleč največji črni trg ponaredkov trg v Evropi. Ponarejenih je kar 41,4 odstotkov cigaret v Franciji. Podobno je ponarejena kar četrtina cigaret v Belgiji, Nizozemska pa je presegla 22-odstotni delež nedovoljenih cigaret.

Rezultate naročene študije so pri tobačnem gigantu Philip Morris International seveda izrabili za poziv državam, naj v imenu boja proti kriminalu ne prepovedujejo nikotinskih izdelkov ali višajo davkov nanje.