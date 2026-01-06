Na Bavarskem dvoru izkoristil njeno opitost in jo posilil

»Bila je nemočna in fizično oslabljena ter ni bila sposobna ­privoliti v spolni odnos. Med spolnim odnosom je bila tiha, neodzivna in negibna.« Tako je tožilka Lidija K. Hočevar na ljubljanskem okrožnem sodišču včeraj opisala stanje ženske, ki naj bi jo za potešitev spolne sle lani poleti v Ljubljani izkoristil 44-letni ­držav­ljan Pakistana Imran Khan. Sodili mu bodo za posilstvo.

Zgodilo se je 31. julija lani okoli 23. ure v središču mesta, pri Mipovem kipu bika pred stavbo Ilirike na Bavarskem dvoru, le kakšnih 100 metrov od policijske postaje. Khana so pozneje prijeli in poslali v pripor, tožilstvo je proti njemu vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja posilstva. Včeraj je stopil pred ljubljansko okrožno sodnico Urško Zorko, ki je zanj opravila predobravnavni narok. Čeprav je obtoženec po tem, ko je tožilka zanj v primeru priznanja krivde predlagala dve leti in mesec zapora ter stransko kazen izgon tujca iz države za pet let, to tudi storil, se je zapletlo.

Obtoženec naj bi spolno občeval z žensko brez privolitve. Bila je močno opita, med odnosom je bila negibna. Čeprav je priznal krivdo, sodišče ni sprejelo priznanja.

Bival v azilnem domu

Kot je s pomočjo sodnega tolmača za urdujščino Khan pojasnil sodnici, je bil rojen 28. decembra 1981 v Pakistanu, 2006. pa je prišel v Italijo. Tam je, preden je prišel k nam, živel in delal deset let. Preživljal se je s priložnostnimi deli in kot kuhar, zaslužil je menda od 500 do 600 evrov, smo izvedeli. Je pa tam končal šolanje in dobil diplomo, je dejal. O sebi je povedal, da je zaročen, pri nas pa je v času storitve kaznivega dejanja bival v viškem azilnem domu.

Zagovarjal se je s pomočjo tolmača za urdujski jezik. FOTO: Jure Predanič

Khan se je že pred narokom na hodniku ljubljanske sodne palače posvetoval z zagovornico, odvet­nico Petro Starič, in sklenil, da bo priznal krivdo. Ko mu je sodnica predstavila pravice in ga povprašala o priznanju, je dejal, da je kriv, vendar nadaljeval z izjavami, ki so odvetnici, pa tudi tožilki in sodnici, vzbudile dvom o tem, ali se sploh zaveda, kaj priznava. Kot je dejal na sodišču, »je tako, če si z žensko v Evropi«, nato pa je obtoženec začel govoriti o razmerah v Pakistanu in dodal, da »mora priznati, ker nima podpore svoje države«. Na večkrat­no vprašanje sodnice, ali ga je kdo silil k priznanju oziroma ali je to prostovoljno, je odgovoril, da ga ni nihče silil, in vztrajal pri priznanju, vmes pa omenil, da »kdaj koga tudi prisilijo«.

Motena zavest in zmanjšana zmožnost presoje

Da bi razčistili dvome, je tožilka na sodišču še enkrat prebrala obtožnico. V tej Khanu očitajo​, da je dosegel, da sta z oškodovanko, bila naj bi njegovih let, spolno občevala, ob tem je imela ona v krvi najmanj 1,85 promila alkohola. Njena zavest je bila zaradi močne opitosti motena, prav tako je bila zmanjšana zmožnost njene presoje. Čeprav je bila opita, je spolnemu odnosu izrecno nasprotovala, vendar se ni bila zmožna upreti. Khan je ponovil, da krivdo priznava, a nadaljeval, da bi rad čim prej opravil z vsem, da bo lahko dobil nazaj telefon in odšel v Pakistan. Ker po ponovnem posvetu ni jasno odgovoril niti na vprašanja odvetnice, je ta menila, da sprejetje priznanja ni smiselno.

Ker o dejanju sodišču ni uspelo izvedeti ničesar in je obtoženec govoril le o splošnih zadevah, se je sodnica s tem strinjala in priznanja ni sprejela. Glede na vse bo predlagala lastno izločitev iz postopka, obtoženec pa se bo z očitki tožilstva soočil na sojenju, ki bo potekalo pred drugim sodnikom. Kdaj se bo glavna obravnava začela, še ni znano.

Je pa zagovornica včeraj predlagala sodišču, naj kot priče zasliši trojico, s katero se je žrtev posilstva družila pred dogodkom. Kot je pojasnila, bi tri priče namreč lahko pojasnile, kako se je tistega večera zgodilo srečanje med oškodovanko in njenim domnevnim posiljevalcem. Tožilka meni, da za to ni potrebe, saj te osebe niso bile prisotne pri kaznivem dejanju. Ali ima dokazne predloge, so vprašali tudi Khana, ki je odvrnil le, da bi rad telefoniral družini v Pakistan.