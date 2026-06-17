Na Bovškem iščejo pogrešanega Slovaka

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da bovški policisti skupaj s pripadniki drugih služb že drugi dan intenzivno izvajajo aktivnosti za izsleditev pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške na Bovškem, predvsem v širši okolici Loga pod Mangartom.

Pogrešani 43-letnik je v petek, 12. junija, s kolesom iz Italije vstopil v Slovenijo na Goriškem in nato pot nadaljeval čez Čepovan proti Tolminski. Naslednji dan v soboto je okoli 6.28 iz Tolmina z rumenim gorskim kolesom znamke Kellys krenil v smeri Loga pod Mangartom v občini Bovec, kamor naj bi po večurni vožnji tudi prispel. To je, kot so navedli s policije, zabeležila njegova kolesarska aplikacija.

Istega dne okoli 19. ure je svojcem poslal sporočilo, da na omenjenem območju išče prenočišče. Po tem času je njegov mobilni telefon postal nedosegljiv in z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika.

Pogrešanega iskali tudi s helikopterjem

FOTO: PU Nova Gorica

Včeraj popoldne je pod vodstvom Policijske postaje Bovec stekla obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti PP Bovec, gasilci PGD Bovec in Loga pod Mangartom ter reševalci Gorske reševalne službe Bovec. Pri iskanju je sodeloval tudi helikopter letalske policijske enote, tamkajšnji gasilci pa so zahtevno območje pregledovali tudi z dronom.

Kot so navedli policisti, so pregledali turistične in planinske poti v okolici Loga pod Mangartom, območje doline Loške Koritnice in Možnice, okolico vasi Strmec, cesto na Mangart vse do Mangartskega sedla ter številne druge pešpoti na širšem območju. Kljub obsežnim aktivnostim pogrešanega slovaškega državljana do zaključka včerajšnje iskalne akcije, ki je bila prekinjena ob 19. uri, niso našli.

Zato se iskalna akcija od jutra nadaljuje tudi danes. Kot so navedli, še naprej pregledujejo teren na območju zadnjega dela Loške Koritnice oziroma pod Malim Mangartom za lovsko kočo in izvajajo druge aktivnosti za izsleditev pogrešane osebe.

Policisti Policijske uprave Nova Gorica vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o pogrešanem državljanu Slovaške, ali opažanja, ki bi lahko pripomogla k njegovi izsleditvi, prosijo, da to sporočijo policistom Policijske postaje Bovec oz. pokličete na najbližjo policijsko postajo ali interventno številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.

Pogrešani državljan Slovaške je visok okoli 170 centimetrov, srednje postave in ima temno rjave kratke lase.